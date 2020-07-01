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Bangladeş Büyükelçisi Sıddiki'den SANKON'a ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunu ziyaret eden Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddiki, "Türk şirketlerine Bangladeş Devletinin kapıları sonuna kadar açıktır" dedi.

Bangladeş Büyükelçisi Sıddiki'den SANKON'a ziyaret
01.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:47

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunu ziyaret eden Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddiki, "Türk şirketlerine Bangladeş Devletinin kapıları sonuna kadar açıktır" dedi.

Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddiki ve diplomatları, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti. Büyükelçi Sıddiki, ziyaretinde SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu tarafından karşılandı. Çok sayıda iş adamı ve iş kadınının yer aldığı ziyarette, Türkiye ve Bangladeş arasındaki ekonomik, ticari ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cevahrioğlu, Büyükelçi Sıddiki'ye teşekkür etti.

Ferudun Cevahiroğlu daha sonra Büyükelçi M.Allama Sıddiki'ye SANKON kuruluşunun ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türk şirketleri ile Bangladeş Devlet şirketleri SANKON girişimleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Cevahiroğlu, "SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Bangladeş arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere büyük önem veriyoruz" dedi.

Bangladeş Devleti Ankara Büyükelçisi M.Allama Sıddiki de Türkiye Bangladeş arasındaki ilişkilerin güçlü olduğuna dikkat çekti. Ziyarette hazır iş dünyası temsilcilerine Bangladeş ekonomisi ve yatırımları hakkında bilgiler veren Sıddiki, "Türk şirketlerine Bangladeş Devletinin kapıları sonuna kadar açıktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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