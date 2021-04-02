Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan'dan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a ziyaret

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi gibi uluslararası tanınan bir üniversitede bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükelçisi Mosud Mannan, Gaziantep Üniversitesi ile eşdeğer Bangladeş'teki bir üniversiteyle mutabakat metni imzalayıp ilişkileri daha da ileri götürmek istediklerini belirterek, bu konuda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın'dan destek istedi.

Mosud Mannan, gittiği bölgelerde üniversiteleri de ziyaret ettiğini aktararak, "Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimiz var. Öğrenci ve akademisyen değişimi için de işbirliği yapmak isteriz. İnsanlarımız zorluklar içinde. Farabi ve İbn-i Sina'lar dönemindeki gibi değiliz. Bilim insanlarımız araştırma yapmak için genellikle batıya gidiyor. Biz bunu aşmalıyız ve eski seviyemizi yeniden yükseltmeliyiz. Bunun için Gaziantep Üniversitesi'yle ortak hareket etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ın kitaplarını incelediğini aktaran Büyükelçi Mannan, şunları kaydetti:

"Kitaplarınızın başka dillere çevrilmesi önemli. Kitaplarınızdaki fikirlerin başka yerlerdeki aydınlar tarafından da öğrenilmesi gerekir. Bir arada olmamız gerekiyor. Gaziantep Üniversitesi'nde daha fazla nasıl Bangladeşli öğrenci okur bunu araştırmam lazım. İslam doğru yolu gösterir. Sizin kitaplarınız bize bizim kitaplarımız ise size ulaşması gerekir. Salgından dolayı çevrimiçi olarak iletişimde kalarak fikirlerinizi Bangladeş'de okullarda okutulmasını istiyoruz. Gaziantep çok önemli bir şehir. Tarihi İpek yolu üzerinde olan bir şehir. Öğrencilerimizin Gaziantep Üniversitesi'ne gelmesini istiyoruz."

Büyükelçi Mosud Mannan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise Gaziantep Üniversitesi olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Büyükelçi'den Bangladeş'teki öğrencilerini batıya değil Gaziantep'e göndermelerini isteyen Prof. Dr. Özaydın, "Çöken bir batı medeniyeti ve yükselen bir İslam medeniyeti var. Her şeyin en iyisi batıda olduğu yanılgısından kurtulmadan yeni bir şey bulamayız. Adalet, özgürlük, eşitlik, refah gibi değerlerin hepsi Medine'de. Batı'da bu değerleri aramamalıyız. Öğrencilerinizi Londra, Paris ve New York'a göndermeyin, Gaziantep'e gönderin. Gaziantep Üniversitesi'ne daha çok öğrenci gelmesi için kontenjanlarımızı artıracağız. Yurt dışı ve Bangladeş'ten daha çok öğrenci gelmesi bizi memnun eder." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin sonunda, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ile GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın günün anısına birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz