Bangladeş Büyükelçisi Mannan, Rektör Aksoy'u ziyaret etti

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Selçuk Üniversitesinin köklü geçmişe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Aksoy, üniversite olarak 70 bine yakın öğrencisiyle bölgenin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da Türkiye'yi oldukça beğendiklerini, Konya ziyareti kapsamında farklı üniversiteleri de görme imkanı bulduklarını aktardı.

Bangladeş Konya Fahri Konsolosu Deniz Bulkur ile Büyükelçilik Ticaret Koordinatörü Kemal Doğan'ın eşlik ettiği ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi.

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