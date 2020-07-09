Bangladeş, bazı Arakanlı Müslümanların kamplara dönmesi çağrılarını reddetti
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Bangladeş, bazı Arakanlı Müslümanların kamplara dönmesi çağrılarını reddetti

Bangladeş, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 300'den fazla Arakanlı Müslüman'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla geçici karantina altında tutuldukları Bhashan Char adasından, olumsuz doğa koşulları nedeniyle ailelerin kaldığı mülteci kamplarına dönmesi çağrısını "gerekli...

Bangladeş, bazı Arakanlı Müslümanların kamplara dönmesi çağrılarını reddetti
09.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:51

Bangladeş, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) 300'den fazla Arakanlı Müslüman'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla geçici karantina altında tutuldukları Bhashan Char adasından, olumsuz doğa koşulları nedeniyle ailelerin kaldığı mülteci kamplarına dönmesi çağrısını "gerekli yardımın yapıldığı" gerekçesiyle reddetti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaya gönderilen Arakanlıların kamplarda kalanlardan daha iyi şartlarda yaşadığını belirterek, "Adada bazı Arakanlı (Müslümanlar) kadınlar güzellik salonu işletiyor. Erkekler balık avlıyor ve toprakları ekiyor." ifadelerini kullandı.

Bangladeş hükümetinin mültecilerden sorumlu yetkilisi Mahbub Alam Talukder de Bhashan Char adasındaki Arakanlı Müslümanların iyi ve temiz bir çevrede kaldığını söyleyerek, "Hükümet, onlara düzenli olarak gıda ve bunun gibi ihtiyaçlarını sağlıyor." dedi.

Bangladeş hükümetinin bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman'a baktığını anımsatan Mahbub, "Bunların sadece 306'sı adada doğal afetlere karşı koruyucu önlemlerle çok hoş bir şekilde geliştirdiğimiz bir yere yerleştirildi." diye konuştu.

HRW, Bangladeş'e daha önce aralarında çocukların da bulunduğu 300'den fazla Arakanlı mülteciyi, Bengal Körfezi'nde sık sık sel olaylarının meydana geldiği söz konusu adadan, Cox's Bazaar bölgesindeki mülteci kamplarında bulunan ailelerinin yanına dönmesine izin vermeye çağırmıştı.

Arakanlı Müslümanlar, Bhasan Char Adası'na gitmek istemiyor

Bangladeş hükümet yetkilisi Tonmoy Das, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, aralarında 15 kadın ve 6 çocuğun bulunduğu en az 29 Arakanlı Müslüman'ın Bengal Körfezi'nde haftalar süren tehlikeli yolculuğun ardından balıkçı teknesiyle Bhasan Char Adası'na ulaştığını söylemiş ve adaya Arakanlı Müslümanlar için gıdanın yanı sıra doktor ve polislerden oluşan bir ekibin de gönderildiğini belirtmişti.

Mülteci işlerinden sorumlu yetkili Mahbub Alam Talukder, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Bhasan Char Adası'nın 100 bin Arakanlı Müslüman'ın yaşaması için hazırlandığı bilgisini paylaşarak, adada sel gibi olası bir doğal afete karşı yapay set, evler, hastaneler ve camilerin inşa edildiğini söylemişti.

Ana karadaki en yakın yerleşime 52, en yakın adaya ise 30 kilometre mesafede bulunan adaya ulaşım ancak motorlu teknelerle 2 saat yolculukla sağlanabiliyor. Kötü hava koşullarında yolculuk süresi daha da uzuyor.

Bangladeş donanmasının ölçümlerine göre denizden ortalama yüksekliği 2,84 metre civarındaki adada nehir erozyonu yoğun görülüyor.

Arakanlı Müslümanların çoğu, Bangladeş hükümetinin kendilerini yerleştirmeyi planladığı doğal afetlere açık Bhasan Char Adası'na gitmek istemiyor.

Uluslararası yardım kuruluşları da olası doğal afetlerin can kaybına neden olabileceği endişesiyle Arakanlı Müslümanların adaya yerleştirilme planına karşı çıkıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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