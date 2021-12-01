Bangladeş Başkonsolosundan Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş Başkonsolosundan Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Bangladeş Başkonsolosundan Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammad Manirul İSLAM, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

İSTANBUL (Habermetre) - Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammad Manirul İSLAM, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde ağırlanmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Mohammad Manirul İSLAM, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin hızla büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğuna dikkat çekti. Manirul İSLAM, gerçekleştirdiği ziyaret ile iki ülke üniversiteleri arasındaki ikili iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de, üniversitemiz ve Üniversitemizde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vererek ziyaretlerinden dolayı Mohammad Manirul İSLAM'a teşekkür etti.

Ziyarette, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ETİ ve Öğr. Gör. Dr. Merve AYDOĞDU ÇELİK de yer aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title