Bangladeş Başkonsolosundan Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti Yeni

İSTANBUL (Habermetre) - Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammad Manirul İSLAM, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde ağırlanmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Mohammad Manirul İSLAM, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin hızla büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğuna dikkat çekti. Manirul İSLAM, gerçekleştirdiği ziyaret ile iki ülke üniversiteleri arasındaki ikili iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de, üniversitemiz ve Üniversitemizde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vererek ziyaretlerinden dolayı Mohammad Manirul İSLAM'a teşekkür etti.

Ziyarette, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ETİ ve Öğr. Gör. Dr. Merve AYDOĞDU ÇELİK de yer aldı.

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