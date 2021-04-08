Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'dan D-8 ülkelerine "Arakan sorununun çözümüne destek" çağrısı
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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'dan D-8 ülkelerine "Arakan sorununun çözümüne destek" çağrısı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'dan D-8 ülkelerine 'Arakan sorununun çözümüne destek' çağrısı

KUALA Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10. Zirve Toplantısı'nda üye ülkeleri, Arakan sorununa sürdürülebilir çözüm bulunması için aktif rol oynamaya çağırdı.

KUALA Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10. Zirve Toplantısı'nda üye ülkeleri, Arakan sorununa sürdürülebilir çözüm bulunması için aktif rol oynamaya çağırdı.

Zirvenin kapanış konuşmasını yapan Başbakan Hasina, Myanmar'da etnik ayrımcılık nedeniyle ülkelerinden ayrılan Arakanlı mülteci sorunu ve iklim değişikliği konularına değindi.

Bangladeş'in 1 milyonun üzerinde Arakanlı mülteciye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Hasina, göçün yarattığı krizin ülke ekonomisinin yanı sıra çevreyi de olumsuz etkilediğini belirtti.

Hasina, Arakanlıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşünün sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, "D-8 liderlerine, Arakanlıları ülkeye geri alması için Myanmar'a baskı yapmaya davet ediyorum. Bu kriz çözülmezse bölgede ciddi güvenlik sorunları oluşabilir." diye konuştu.

Arakanlıların yurtlarına geri dönüşü için Bangladeş'in büyük çabalar sarf ettiğini vurgulayan Hasina, "Maalesef 3 yıldan fazladır mültecilerin yurtlarına geri dönme süreci başlayamadı." dedi.

"Birbirimize yardımcı olmalıyız"

Hasina, Arakan sorununa sürdürülebilir çözüm bulunması için üye ülkelere bu konuda aktif rol oynama çağrısında bulundu.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı D-8 ülkelerinin ortak tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Hasina, "D-8'in etkili ve sürdürülebilir kalkınması için iklim değişikliği alanında iş birliğimizi artırmalı ve birbirimize yardımcı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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