Bangladeş Başbakanı, Arakanlı Mültecileri Ziyaret Etti

SEFA MUTLU - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin 25 Ağustos'ta başlattığı katliamlara ilişkin, "Naf Nehri'nin yüzeyi erkek, kadın ve çocuk cesetleriyle doldu. Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir." dedi.



Vecid, Kutupalong Mülteci Kampı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Myanmar'ın insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, yaşanan işkence ve zulüm nedeniyle son derece mutsuz olduklarını dile getirdi.



Masum insanların haklarının ellerinden alındığına dikkati çeken Vecid, "Bu işkencenin sebebi nedir? Onlar, Myanmar'ın insanları. Milyonlarca insan evlerini kaybetti. Orada hala panik var ve hala birçok ayrıntı ortaya çıkmadı. Naf Nehri'nin yüzeyi erkek, kadın ve çocuk cesetleriyle doldu. Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir. Bu tür hareketler büyük ihlallerdir." diye konuştu.



Vecid, kamp alanlarının Arakanlı Müslümanlar için geçici bir barınak olabileceğini, zaman içinde ülkelerine geri dönmek isteyeceklerini söyledi.



Başbakan Vecid, Bangladeş'in barış istediğini anlatarak, komşu ülkelerle dostane ilişkiler geliştirme niyetinde olduklarını söyledi.



Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara kucak açtığını dile getiren Vecid, uluslararası toplumun yaşananlar nedeniyle Myanmar'a baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.



Vecid, Myanmar'a masum insanlara işkence yapmaması konusunda çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:



"Gerçek suçlular kimlerse, bulunmalı. Masumlara işkencenin durması için iş birliği gerekiyorsa buna hazırız. Terörist faaliyetleri asla kabul etmiyoruz. Arakanlıları geri alması için Myanmar'a uluslararası alanda baskı yapılmalı. Temsilciler, sınır muhafızları ve askerler birlikte hareket etmeli. Arakanlılara yardım etmek isteyenlerin idarenin iznini alması gerekiyor. Bu krizi kimse fırsata çevirmeye çalışmasın."



Bangladeş Başbakanı Vecid, daha sonra kampta birçok yeri gezerek Arakanlı mültecilerle sohbet etti.



Çocuk ve kadınlarla özel olarak ilgilenen Vecid'in karşılaştığı manzaradan büyük üzüntü duyduğu görüldü.



Myanmar ordusu tarafından yürütülen operasyonları "insanlığa karşı eylem" olarak niteleyen Vecid, Arakanlı Müslümanların Myanmar vatandaşı olduğunu ve geri dönme imkanlarının sağlanması gerektiğini tekrarladı.



Vecid, Myanmar yönetimine eylemlerini durdurma çağrısı yaparak, "Bu masum çocuklar, kadınlar ve insanlar ne günah işledi? Bu türden faaliyetleri asla kabul etmiyoruz. İnsanlık dışı bu tutumu protesto ediyorum. Myanmar vatandaşlarını geri almak ve onlara yaşamaları için güvenli bir yer vermek zorunda." ifadelerini kullandı.



Daha sonra beraberindekilerle beraber kamp alanında incelemelerde bulunan Vecid, yardım dağıtımlarına katıldı.



"Mültecilerin annesi" pankartlarıyla karşılandı



Başbakan Vecid'in ziyareti nedeniyle Cox's Bazar'dan Teknaf'a kadar uzanan karayolu araç trafiğine kapatıldı.



Cox's Bazar Havalimanı'ndan Kutupalong Mülteci Kampı'na kadar birçok yere "Mültecilerin annesi Vecid" ve "İnsanlığın annesi Vecid" yazılı pankartlarla Bangladeş bayrakları asıldı.



Önceki günlerde yol kenarlarında konaklayan veya bekleyen mültecilerin Bangladeş güvenlik güçleri tarafından kaldırıldığı görülürken, ziyaretten saatler önce halkın ve mültecilerin karşılama için bir araya geldikleri dikkati çekti.



Bangladeş polisi ve askerinin toplu taşıma araçlarının geçişine dahi izin vermediği görülürken, şüpheli araçlarda arama yapıldı.