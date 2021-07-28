Bangladeş, Arakanlılar için Kovid-19 aşı kampanyası başlatacak

Bangladeş, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası başlatacağını duyurdu.

Bangladeş, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası başlatacağını duyurdu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen yaptığı açıklamada, Cox's Bazar kentindeki Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta öncelikli olarak 55 yaş ve üstü kişilerin aşılanacağını bildirdi. Momen, Arakanlı Müslüman mültecilere, Bangladeş halkıyla aynı tip aşı yapılacağını belirterek yerel halk ile mülteciler arasında ayrım yapılmayacağını ifade etti. Ayrıca Momen, Arakanlıların, ev sahibi toplulukla iletişimi olduğunu ve bu nedenle yerel halkın güvenliğini sağlamak için mültecilerin aşılanmasının önemli olduğuna değindi.

Bangladeş yönetimi, vaka sayılarının artması üzerine 50 bin mültecinin aşılanacağını kaydetmişti. Cox's Bazar kampında bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 27 kişi hayatını kaybetti.

Rohingya krizinden en çok etkilenen ülke olan Bangladeş, 1,2 milyondan fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer