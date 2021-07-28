Bangladeş, Arakanlılar için Kovid-19 aşı kampanyası başlatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bangladeş, Arakanlılar için Kovid-19 aşı kampanyası başlatacak

Bangladeş, Arakanlılar için Kovid-19 aşı kampanyası başlatacak
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Bangladeş, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası başlatacağını duyurdu.

Bangladeş, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası başlatacağını duyurdu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen yaptığı açıklamada, Cox's Bazar kentindeki Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta öncelikli olarak 55 yaş ve üstü kişilerin aşılanacağını bildirdi. Momen, Arakanlı Müslüman mültecilere, Bangladeş halkıyla aynı tip aşı yapılacağını belirterek yerel halk ile mülteciler arasında ayrım yapılmayacağını ifade etti. Ayrıca Momen, Arakanlıların, ev sahibi toplulukla iletişimi olduğunu ve bu nedenle yerel halkın güvenliğini sağlamak için mültecilerin aşılanmasının önemli olduğuna değindi.

Bangladeş yönetimi, vaka sayılarının artması üzerine 50 bin mültecinin aşılanacağını kaydetmişti. Cox's Bazar kampında bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 27 kişi hayatını kaybetti.

Rohingya krizinden en çok etkilenen ülke olan Bangladeş, 1,2 milyondan fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fazıl Küçük Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Buse Varol Seren Serengil
Spor Can Bartu Mesut Özil Roger Schmidt Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bangladeş, Arakanlılar için Kovid-19 aşı kampanyası başlatacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:30:43. #1.14#

title