Bangladeş, Arakanlı Müslümanlar ve iklim göçmenleri konusunda uluslararası destek çağrısı yaptı

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, ülkesinin, yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanlar ve iklim göçmenleri konusunda uluslararası "proaktif" desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, ülkesinin, yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanlar ve iklim göçmenleri konusunda uluslararası "proaktif" desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülke basınındaki habere göre, Momen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliği yaptığı 13. Küresel Göç ve Kalkınma Forumu'nda yaptığı çevrim içi konuşmada, Bangladeş'in 1,1 milyon Arakanlıya ev sahipliği yaptığını ve her yıl çeşitli afetler nedeniyle yerinden olan göçmenler konusunda tecrübeli olduğunu belirtti.

Momen, forumun göçle ilgili olası bütün çözümleri tartışmak için gönüllü, bağlayıcı olmayan ve hükümet tarafından yönlendirilen bir sürecin oluşması için önemli olduğunu vurgulayarak "Bu büyük göçü yönetmek için uluslararası toplumdan etkili ve proaktif desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Sorumluluk paylaşımı, iş birliği ve kapsayıcılığın etkili göç yönetiminde kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Momen, "Göçmenlerin nihai çıkarlarını tüm faaliyetlerimizin merkezinde tutan tüm önlemleri almalıyız." ifadesini kullandı.

Momen, forumun kriz dönemleri haricinde de göçmenleri korumak için daha hak temelli bir yaklaşımı teşvik etmesi gerektiğini öne sürerek göçmenlerin sağlık, çalışma koşulları, ücret gibi haklarının korunması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Momen, göçmenlerin haklarının korunması konusunda uluslararası toplumu ve tüm paydaşları göreve çağırdı.

Endonezya, Arakanlıların Myanmar'a güvenli bir şekilde geri dönmesini istiyor

Brunei'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Bangladeş'teki Arakanlıların geri dönüşü için Myanmar'ı, Arakan eyaletinde güvenli koşullar oluşturmaya çağırdı.

Marsudi, mültecilerin yakında güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına geri döndüğünü görmeyi umduğunu söyledi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın