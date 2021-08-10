Bangladeş, Arakanlı Müslümanlar için Kovid-19 aşı uygulamalarına başladı
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Bangladeş, Arakanlı Müslümanlar için Kovid-19 aşı uygulamalarına başladı

Bangladeş, Arakanlı Müslümanlar için Kovid-19 aşı uygulamalarına başladı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Bangladeş'te, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarına geçildi.

Bangladeş'te, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarına geçildi.

Bangladeş hükümet yetkilileri ve yardım kuruluşları, Myanmar'dan kaçıp ülkedeki kamplarda yaşayan 1 milyondan fazla Arakanlının Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladığını bildirdi.

Yetkililer, ulusal aşı uygulamalarının yanı sıra 34 kampta aşılamanın yapıldığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapılan açıklamada, yaklaşık 500 personel ve gönüllünün, kamplardaki aşılama kampanyasına destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'la mücadelede ön saflardaki sağlık çalışanlarına, 55 yaş ve üstü kişilere öncelik verildiği aktarıldı.

Aşılama kampanyasının ilk grubunda 65 bin mülteciye aşı uygulanacağı ifade edildi.

Rohingya krizinden en çok etkilenen ülke olan Bangladeş, 1,2 milyondan fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Salgının başından bu yana 1,3 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 22 bin 897 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1 milyona yaklaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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