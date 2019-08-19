Bangladeş: Arakanlı mültecilerin Myanmar'a dönmesi için BM ile çalışıyoruz

Bangladeş: Arakanlı mültecilerin Myanmar'a dönmesi için BM ile çalışıyoruz

Bangladeş 3 bin den fazla Arakanlı'nın Myanmar'a dönebilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı. Ancak Myanmar'ın kabul ettiği sığınmacıların dönmeyi kabul edip etmeyeceği belli değil.

19.08.2019 19:59
Bangladeş: Arakanlı mültecilerin Myanmar'a dönmesi için BM ile çalışıyoruz

Myanmar ve Bangladeş, şiddet olaylarından kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın, Bangladeş'teki kamplardan Myanmar'a gönüllü geri dönmesi için ikinci bir girişim başlattı.

Bangladeş 3 binden fazla Arakanlı'nın Myanmar'a dönebilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak çalışma yürüttüğünü açıkladı. Ancak Myanmar'ın kabul ettiği sığınmacıların, dönmeyi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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