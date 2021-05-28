Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, ERÜ Rektörü Çalış'ı ziyaret etti
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Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, ERÜ Rektörü Çalış'ı ziyaret etti

Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, ERÜ Rektörü Çalış'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ ile Bangladeş'te bulunan üniversiteler arasında yapılabilecek işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ziyarette ERÜ tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı ve yürütülen çalışmalar hakkında Büyükelçi Mosud Mannan'a bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Bangladeş de işbirliği içerisinde oldukları üniversiteler de olduğunu söyledi.

Bangladeş ile işbirliği içerisinde olmaktan mutlu olduklarını dile getiren Rektör Çalış, "Erciyes Üniversitesi köklü bir geçmişe sahip olan ve ülkemizin 11 araştırma üniversitesinden birisidir. Yaklaşık 53 bin öğrencimiz olmakla beraber, 21 de Bangladeşli öğrencimiz eğitim görmektedir. Bangladeş ile işbirliği içerisinde olduğumuz üniversitelerimizde var. Bu işbirliği ilişkilerimizi daha geliştirmekten mutluluk duyarız" dedi.

Büyükelçi Mosud Mannan ise konuşmasında misafirperverliğinden dolayı Rektör Çalış'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, ERÜ Rektörü Çalış'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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