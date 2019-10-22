Bangladeş 100 bin Arakanlı Müslüman'ı adaya yerleştirecek

22.10.2019 13:52

COX'S Bangladeş hükümeti, 100 bin Arakanlı Müslüman'ı Myanmar sınırındaki dolu kamplardan Bengal Körfezi'ndeki bir adaya taşımayı planlıyor.

Cox's Bazar'daki hükümet yetkilisi Kemal Hüseyin, yaptığı açıklamada, adaya taşınmak isteyen 100 aileyi listelediklerini dile getirdi.

Yer değiştirme işlemlerine kasım sonu veya aralıkta başlamak istediklerini ifade eden Hüseyin, hükümetin, 100 bin Arakanlı Müslüman'ı kademe kademe adaya taşıyacağını kaydetti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Arakanlı Müslümanların taşınacağı adada, aralarında evler, okullar, camiler ve taşkınlar için bentler dahil olmak üzere altyapı inşa edilmesini emretti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının ağustos ayında yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. Askerler 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darp etti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.

Kaynak: AA