Bangkok'ta Kovid-19 nedeniyle 10 günlüğüne alkol satışı yasaklandı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 günlüğüne alkol satışına yasak getirildiği bildirildi.
09.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:12
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 günlüğüne alkol satışına yasak getirildiği bildirildi.
Bangkok Belediyesi Sözcüsü Pongsakorn Kwanmuang, şehirdeki alkol satış yasağının 10-20 Nisan'da geçerli olacağını duyurdu.
Kwanmuang, yasağın halkın toplu olarak bir araya gelmesi ve Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla getirildiğini belirtti.
Salgının yayılmasını kontrol altına almak üzere olduklarını aktaran Kwanmuang, koronavirüsle mücadelede iş birliği çağrısı yaptı.
Ülke basınındaki habere göre, 11 büyük şehirde de Kovid-19 nedeniyle alkol satışına yasak getirilmişti.
Tayland'da 2 bin 423 kişide koronavirüs tespit edilirken, salgın sebebiyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA