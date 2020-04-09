Bangkok'ta Kovid-19 nedeniyle 10 günlüğüne alkol satışı yasaklandı
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Tayland, Bangkok, Güncel

Bangkok'ta Kovid-19 nedeniyle 10 günlüğüne alkol satışı yasaklandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 günlüğüne alkol satışına yasak getirildiği bildirildi.

09.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:12
Bangkok'ta Kovid-19 nedeniyle 10 günlüğüne alkol satışı yasaklandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 günlüğüne alkol satışına yasak getirildiği bildirildi.

Bangkok Belediyesi Sözcüsü Pongsakorn Kwanmuang, şehirdeki alkol satış yasağının 10-20 Nisan'da geçerli olacağını duyurdu.

Kwanmuang, yasağın halkın toplu olarak bir araya gelmesi ve Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla getirildiğini belirtti.

Salgının yayılmasını kontrol altına almak üzere olduklarını aktaran Kwanmuang, koronavirüsle mücadelede iş birliği çağrısı yaptı.

Ülke basınındaki habere göre, 11 büyük şehirde de Kovid-19 nedeniyle alkol satışına yasak getirilmişti.

Tayland'da 2 bin 423 kişide koronavirüs tespit edilirken, salgın sebebiyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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