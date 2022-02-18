Bangkok ismi yerine "Krung Thep Maha Nakhon" kullanılacak - Haberler
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Bangkok ismi yerine "Krung Thep Maha Nakhon" kullanılacak

AA, Şeyma Uzundere - Güncel
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Bangkok ismi yerine

Tayland'ın başkenti Bangkok'un adının bundan sonra Tayca dilindeki okunuşu "Krung Thep Maha Nakhon" olarak kullanılacağı açıklandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un adının bundan sonra Tayca dilindeki okunuşu "Krung Thep Maha Nakhon" olarak kullanılacağı açıklandı.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Kraliyet Ofisi (ORST) yaptığı duyuruda, başkent Bangkok'un resmiyette Tayca dilinde okunduğu "Krung Thep Maha Nakhon" şekli ile kullanılacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra, İngilizce Bangkok ibaresinin parantez içinde kullanılmaya devam edileceği duyuruldu.

ORST'nin önerisi üzerine hazırlanan isim değişikliğine ilişkin Başbakanlık tasarısı, 15 Şubat Salı günü kabine tarafından onaylandı.

Değişikliğin, yasa tasarılarını inceleyen komite tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Tayland, Güncel, Haberler

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