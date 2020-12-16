- Bangkok havası kirliliği en fazla olan 3. şehir
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- Bangkok havası kirliliği en fazla olan 3. şehir

16.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:31

- Bangkok havası kirliliği en fazla olan 3. şehir Küresel hava kalitesi göstergesi Air Visual, Tayland'ın başkenti Bangkok'un dünya genelinde en fazla hava kirliliğine sahip 3. Şehir olduğunu yazdı.

- Bangkok havası kirliliği en fazla olan 3. şehir

BANGKOK - Küresel hava kalitesi göstergesi Air Visual, Tayland'ın başkenti Bangkok'un dünya genelinde en fazla hava kirliliğine sahip 3. Şehir olduğunu yazdı.

Uluslararası hava kirliliği üzerinde verileri yayınlanan AirVisual, Tayland'ın başkenti Bangkok'un en fazla hava kirliliğine sahip 3. Şehir olduğunu duyurdu. Güvenli Hava Kalitesi Endeksi 100 olurken. AirVisual Bangkok'un Hava Kalitesi Endeksi 190 olarak açıkladı.

AirVisual, Bangkok'ta çapı 2.5 mikrometre veya daha küçük partiküllerin son 24 saat içinde havanın metrekübünde 57.8 mikrogram (mcg/ cm) olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Tayland Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre Kirliliği Kontrol Departmanı, Bangkok'un bazı bölgelerinde 2,5 mikrometre seviyesinin 118 (mcg/ cm) 'ye ulaştığını bildirdi.

Tayland Başbakan Yardımcısı Prawit Wongsuwon, verdiği talimatla devlet kurumlarının çiftçilerin ekin çöplerini yakmalarını engellemesini ve sanayinin hava kirliliği seviyesini düşürmek için üretimi azaltmasını istedi.

- Bangkok havası kirliliği en fazla olan 3. şehir
- Bangkok havası kirliliği en fazla olan 3. şehir
- Bangkok havası kirliliği en fazla olan 3. şehir
- Bangkok havası kirliliği en fazla olan 3. şehir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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