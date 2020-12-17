Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman kimdir?

Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman, Bangladeş'in ilk Devlet Başkanı ve Başbakanı'dır. Son günlerde adı çok sık duyulan Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın ismi zamanında Ankara'da bir bulvara verilmişti ve bu isim dün değiştirildi. Peki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman kimdir?

Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman ismi Ankara'nın en zor bulvar ismi olarak biliniyordu. Vatandaşlar ve turistler tarafından söylenmesi oldukça zor olan bu bulvar ismi uzun süredir değiştirilmek isteniyordu. 24 yılın ardından dün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nın ismi değiştirildi. Telaffuzu uzun ve zor olduğu için şikayet edilen bulvarın yeni adı "Bangabandhu Bulvarı" oldu. Peki "Bangabandhu Bulvarı" kimdir?

BANGHA BANDHU ŞEYH RAHMAN KİMDİR?

Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman, Bangladeş'in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı olarak bilinir. 17 Mart 1920 tarihinde doğan Mucibur Rahman, 15 Ağustos 1975 tarihinde bir askerî darbe sonucu devrildi ve ailesiyle birlikte öldürüldü. 1949 yılında Avami Birliği'nin kurucuları arasındaydı ve daha sonra Birliğin Genel Sekreteri oldu. 1955 yılında Pakistan Ulusal Meclisi'ne seçildi. 1958 yılında askeri bir darbeyle başa geçen Eyüb Han'a direndi ve halkın sevgisini kazandı. 1965 yılında Doğu Pakistan'a özerklik verilmesini ön gören altı maddelik bir program yayınladı. Ülkeyi bölmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı ve halkın Eyüb Han yönetimine duyduğu tepkiyi daha da arttırdı ve Mucibur Rahman Şubat 1969'da serbest bırakıldı.

Ülke içindeki karışıklıkların arttığı zamanlarda Mart 1969'daEyüb Han istifa etti ve yerini Yahya Han aldı. Aralık 1970 tarihinde yapılan seçimlerde Avami Birliği, Doğu Pakistan'a ayrılan sandalyelerin tümüne yakın bölümünü kazanarak Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağladı. Mucibur Rahman'ın özerklik talebine karşı uzlaşmaz bir tutum takınan Yahya Han meclisi süresiz kapattı. Bunun üzerine Mucibur Rahman Doğu Pakistan'da genel grev ilân etti. Uzlaşma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Batı Pakistan birlikleri Dakka'ya girdi ve Mucibur Rahman tutuklandı. Doğu Pakistan'da iç savaş sürerken milyonlarca insan Hindistan'a sığındı. Sonunda Hindistan birliklerinin yardımıyla, Batı Pakistan ordusu geri çekilmeye zorlandı. Devlet Başkanlığı'na gelen Zülfikar Ali Butto tarafından serbest bırakılan Mucibur Rahman, yeni Bangladeş Devletinin ilk Başbakanı oldu. (Ocak 1972) Ama Bangladeş'in artan sorunları çözmekte başarısız kaldı ve giderek daha baskıcı bir yönetim kurarak 1975 başlarında Devlet Başkanlığı görevini de üstlendi.