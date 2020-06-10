Bandrolsüz tütün ele geçirildi Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit'te Z.O. ve M.E.S'ye kargo yoluyla kaçak tütün geleceği bilgisi ürezine harekete geçti. Ekipler, 105 kilogram bandrolsüz tütün ve 40 bin makaron ele geçirdi. Düzenlenen operasyonun akabinde 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA