10.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:49

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 500 kutu, bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA