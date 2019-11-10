Bandrolsüz makaron ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 500 kutu, bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN