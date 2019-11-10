Bandrolsüz makaron ele geçirildi

Bandrolsüz makaron ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

10.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:49
Bandrolsüz makaron ele geçirildi

tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 500 kutu, bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.