Bandrolsuz kitaplara el konuldu
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Bandrolsuz kitaplara el konuldu

Malatya'da, 95 adet bandrolsuz kitap ele geçirilirken, iş yeri sahibi hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı.

08.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:18
Bandrolsuz kitaplara el konuldu

'da, 95 adet bandrolsuz kitap ele geçirilirken, iş yeri sahibi hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı.


Malatya'da faaliyet gösteren Kitap evlerinde İl Denetim Komisyonu marifetiyle yapılan denetimlerde toplam 95 adet Bandrolsuz kitap tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kitaplara el konuldu.


İş yeri sahibi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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