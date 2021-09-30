BURSA (Habermetre) - 30 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Bandolar Festivali çok sesli kortejle başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Bandolar Festivali, Azerbaycan, Moldova ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen bando takımlarının kortej yürüyüşü ile başladı. Bursa caddelerinde bayram havası estiren etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın şefliğinde bando takımları hep birlikte Anafartalar Marşı'nı çaldı.

Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Bursa'nın kültür sanat hayatına renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk kez Uluslararası Bandolar Festivali'ne imza attı. Azerbaycan ve Moldova'dan gelen milli bando takımlarının yanı sıra İstanbul, Edirne, Gaziantep ve Bolu Belediye Bandoları ile Bursa Büyükşehir, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Gemlik Belediye Bandoları da katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan etkinlikte tüm bandolar hep birlikte İstiklal Marşı'nı icra etti. Ardından başlayan kortej yürüyüşünde İnönü ve Cumhuriyet Caddesi bando ekiplerinin marşlarıyla yankılandı. Vatandaşların da alkışlarıyla tempo tuttuğu yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Müzikal ve görsel şölen

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın değerlerini yansıtan pek çok festivale ev sahipliği yaptıklarını, Bandolar Festivali ile de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Uluslararası Bandolar Festivali'nin kar topu misali katlanarak büyüyeceğine inandığını dile getiren Başkan Aktaş, "Festival, hem müzikal hem görsel anlamda bir şölen havası oluşturacak. Bando takımları 3 Ekim tarihine kadar merkez ve ilçelerde hemşehrilerimizle buluşacak. Bundan 85 yıl önce kurulan Bursa bandosu öncülüğünde yapılan festivale katılan tüm bando ekiplerine teşekkür ediyorum. Festival sürecince sokaklarımızda bayram havası eseceğine inanıyorum" dedi.

Azerbaycan Yüksek Harp Okulu Bandosu Şefi Yarbay Faris Muhammetzade ise Bursa'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Azerbaycan Bandosu olarak burada bulunmak bizim için çok şerefli. Türkiye Azerbaycan olarak bir millet, iki devletimiz. Kardeşliğimiz hep daim olsun. Umarım müziklerimiz Bursa halkı için bir bayram olur" dedi.

Konuşmaların ardından eline baton alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın şefliğinde bando takımları hep birlikte Anafartalar Marşı'nı çaldı.

Festivalin ikinci günü bando takımları Bursa'nın ilçelerinde halkla buluşacak. Gemlik, Mudanya, Osmangazi, İznik, Nilüfer, Kestel ve Yıldırım'da bandolar festivali için özel hazırlanan sahneler, birbirinden renkli konserlerle vatandaşların huzurunda olacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri