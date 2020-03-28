Bando takımından 'Korona virüs' nedeniyle evde kalan vatandaşlara müzikli moral
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Kartal Belediyesi, Türkiye, Kartal, Yerel

Bando takımından 'Korona virüs' nedeniyle evde kalan vatandaşlara müzikli moral

Bando takımından 'Korona virüs' nedeniyle evde kalan vatandaşlara müzikli moral Bando takımı çaldı, vatandaş pencereden eşlik etti Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak amacıyla "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar için bando takımları...

28.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:43
Bando takımından 'Korona virüs' nedeniyle evde kalan vatandaşlara müzikli moral

Bando takımından 'Korona virüs' nedeniyle evde kalan vatandaşlara müzikli moral

Bando takımı çaldı, vatandaş pencereden eşlik etti

İSTANBUL - Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak amacıyla "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar için bando takımları sokak konserine başladı. Kartal'da belediyenin Bando takımı mahallelerde mini konser verirken vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ıslık ve alkışlarıyla destek verdi.

Sosyal mesafeyi koruyarak mahalle mahalle sevilen eserleri çalan bando takımının verdiği konsere, vatandaşlar da bayrak sallayarak ve tezahüratlarda bulunarak eşlik etti. Etkinlik sırasında Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de üzerinde "Komşun İçin Evde Kal Kartal", "Yaşlıları Koru, Evde Kal" yazılı dövizler taşıdı. Mini konserin sonunda mahalle halkı, bando ekibini alkışlarla kutladı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, bando takımı sırasıyla Kordonboyu, Cevizli, Soğanlık Uğur Mumcu, Gümüşpınar, Hürriyet, Topselvi, Çavuşoğlu, Karlıktepe ve Atalar Mahallelerinde her biri en az 15 dakika süren sevilen şarkıları çaldı.

Zaman zaman istek şarkılara da karşılık veren bando üyeleri, aralarında en az 3 metre mesafe kalacak şekilde sıralandı. Bando takımını evlerinden görüntüleyen vatandaşlar ise çalan hareketli eserlere alkışlarla eşlik etti. Öğlen saatlerinde başlayan etkinlik, akşam saatlerine dek devam etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı açıklamada, "Kartal Belediyesi olarak bu zorlu süreçte komşularımızın sağlığı için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 'Evde kal' çağrımıza uyan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Bu mini konserimizle onların moral ve motivasyonunu biraz olsun artırdıysak ne mutlu bize. Evde kalmayıp çalışmak zorunda olan başta sağlık çalışanları ve belediye çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimize de teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum, fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak." dedi.

Bando takımından 'Korona virüs' nedeniyle evde kalan vatandaşlara müzikli moral

Kaynak: İHA

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Bando takımından 'Korona virüs' nedeniyle evde kalan vatandaşlara müzikli moral

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