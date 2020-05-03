Bando takımı vatandaşın ayağına gitti

Bando takımı vatandaşın ayağına gitti Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yüzündeki neşe drone ile görüntülendi Başakşehir Belediyesi, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Başakşehirlileri yalnız bırakmadı.

Bando takımı vatandaşın ayağına gitti

Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yüzündeki neşe drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Başakşehirlileri yalnız bırakmadı. Bahçeşehir Vaditepe'de bando takımı yarım saatlik konserler verdi. Konserlere balkonlarından eşlik eden vatandaşların yüzündeki neşe havadan drone ile görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle devam eden hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, Başakşehir'de renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. 1-2-3 Mayıs tarihlerindeki kısıtlama nedeniyle ilçe sakinleri yine evlerindeydi. Sokaklar boş olsa da Başakşehir Belediyesi, geçen yıllardaki Ramazan aylarını aratmayacak etkinliklere imza attı.

Bando Takımı Bahçeşehir'i coşturdu

Bahçeşehir Vaditepe'de bando coşkusu vardı. Vaditepe'deki dört bölgede Bando Takımı, yarım saatlik konserler verdi. Vaditepe 4. Bölge'den başlayan konserde, enstrümanların sesini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelere koştu. Bando takımının arka arkaya çaldığı hareketli parçalara Başakşehirliler alkışlarla eşlik etti. Bando konseriyle sürpriz yaşayan Bahçeşehirliler, organizasyondan memnun kaldı. Vatandaşların yüzündeki neşe ve mutluluk havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA