Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı
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Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı

Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı
Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel

İZMİT Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balon ve Türk bayraklarının süslediği konvoy eşliğinde kutladı.

İZMİT Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balon ve Türk bayraklarının süslediği konvoy eşliğinde kutladı. Kentin cadde ve sokaklarında gezen, üzerinde bando takımının bulunduğu TIR'a, balkon ve pencerelere çıkan kişiler alkışlarla eşlik etti. 

İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bando takımını TIR üzerinde gezdirerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların bayramını kutladı. Süper kahramanlar ve çizgi film karakterlerinin de bulunduğu TIR ve beraberindeki araçların oluşturduğu konvoy, cadde ve sokaklarda gezerek, balkon ve pencerelerine çıkan kişilere gösteri sundu. Bando ekibinin bulunduğu konvoya balkon ve pencerelere çıkan kişiler alkışlarla eşlik etti.


- İzmitkocaeli
Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı
Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı
Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı
Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı
Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı
Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı
Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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