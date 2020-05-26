Bando takımı bayram coşkusunu arttırdı Amasya ve Kocaeli'nde kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram coşkusunu gezici bando takımları bakın nasıl yaşattı.

Amasya ve Kocaeli'nde kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram coşkusunu gezici bando takımları bakın nasıl yaşattı.

Virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'nde de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de evlerinde olan vatandaşlara moral olması için bando takımı ile ilçe ilçe gezerek mini konserler düzenliyor. Bando takımı, Derince ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirdiği konserler ile vatandaşlara Ramazan Bayramı coşkusu yaşattı. Vatandaşlar bandonun çaldığı şarkılara balkonlarından, pencerelerinden eşlik etti.

Benzer görüntüler Amasya'da kayda geçti. 156 yıllık Belediye Bandosu, üstü açık otobüsle evlerinde kalan vatandaşlara bayram konseri veriyor.

Vatandaşlar da balkonlarından çalınan parçalara alkış tutarak eşlik ediyor; cep telefonları ile o anları kayda alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA