Bandırmasporlu futbolcu Hüseyin Arabacıoğlu Cizrespor'a kiralandı
14.01.2021 23:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:08
Royal Hastanesi Bandırmaspor, Hüseyin Arabacıoğlu'nu 6 aylığına Misli.com 3. Lig takımı Cizrespor'a kiraladı.
Royal Hastanesi Bandırmaspor, Hüseyin Arabacıoğlu'nu 6 aylığına Misli.com 3. Lig takımı Cizrespor'a kiraladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Arabacıoğlu'nun Cizrespor'a kiralandığı belirtildi.
Hüseyin Arabacıoğlu'nun 6 aylığına kiralandığının bildirildiği açıklamada, "Oyuncumuza Cizrespor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen