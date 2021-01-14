Bandırmasporlu futbolcu Hüseyin Arabacıoğlu Cizrespor'a kiralandı
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Bandırmasporlu futbolcu Hüseyin Arabacıoğlu Cizrespor'a kiralandı

14.01.2021 23:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:08
Bandırmasporlu futbolcu Hüseyin Arabacıoğlu Cizrespor'a kiralandı

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Hüseyin Arabacıoğlu'nu 6 aylığına Misli.com 3. Lig takımı Cizrespor'a kiraladı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Hüseyin Arabacıoğlu'nu 6 aylığına Misli.com 3. Lig takımı Cizrespor'a kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Arabacıoğlu'nun Cizrespor'a kiralandığı belirtildi.

Hüseyin Arabacıoğlu'nun 6 aylığına kiralandığının bildirildiği açıklamada, "Oyuncumuza Cizrespor forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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