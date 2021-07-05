Bandırmaspor yeni sezonda mücadeleci bir takım kimliğine bürünmeyi hedefliyor
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Bandırmaspor yeni sezonda mücadeleci bir takım kimliğine bürünmeyi hedefliyor

Bandırmaspor yeni sezonda mücadeleci bir takım kimliğine bürünmeyi hedefliyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, yeni sezonda taraftarlarına, ilçe halkına, kulüp yönetimine, gurur duyabilecekleri, mücadele eden güzel bir takım izlettirmek istediğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, yeni sezonda taraftarlarına, ilçe halkına, kulüp yönetimine, gurur duyabilecekleri, mücadele eden güzel bir takım izlettirmek istediğini söyledi.

Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'i yeni transfer 24 kişilik kadroyla sezon hazırlıklarına Bandırma 600 Evler Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde devam ettiklerini anlattı.

Bolu kampı öncesi bu süreci adaptasyon çalışması olarak gördüklerini belirten Gürsel, "Sağlık kontrollerini bitirdik. Yeni transferlerimizden daha katılmayan arkadaşlarımız var. İnşallah Bolu'da tam takım olarak kampa başlamış olacağız." dedi.

Mustafa Gürsel, Bolu'da ilk etap kampın 7 Temmuz'da başlayıp, 18 Temmuz'a kadar süreceğini, ikinci etap hazırlıklarının ise 21 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsadığını aktardı.

Daha sonra Bandırma'da çalışarak sezona başlayacaklarını dile getiren Gürsel, şöyle konuştu:

"Öncelikle Bandırmaspor taraftarına, Bandırma şehrine, buradaki insanlara, yönetimimize, gurur duyabilecekleri, mücadele eden güzel bir takım izlettirmek istiyoruz. Bu doğrultuda kendi düşüncelerimize göre iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Artık bundan sonraki süreçte iyi bir takım yapma sürecinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sade, güzel şeyler ortaya çıkarmak için elimizden gelen çalışmaları yapacağız."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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