Bandırmaspor yeni sezonda kadro planlamasını genç oyuncular üzerine kuracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırmaspor yeni sezonda kadro planlamasını genç oyuncular üzerine kuracak

Bandırmaspor yeni sezonda kadro planlamasını genç oyuncular üzerine kuracak
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, yeni sezonda kadro planlamasını genç oyuncular üzerine kuracaklarını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, yeni sezonda kadro planlamasını genç oyuncular üzerine kuracaklarını açıkladı.

Bandırma Santral Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Göçmez, 8 Haziran'da yapılacak olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini paylaştı.

Göçmez, 2021-2022 sezonuna ilk 10 hedefiyle başlayacaklarını ve bu hedef doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

TFF 1. Lig'de çok güçlü takımların yer alacağını dile getiren Göçmez, "Şurası bir gerçek ki Bandırma olarak birleşip bütünleşmezsek, kimsenin bize hesap sorma hakkı olamaz. Küme düşeriz ve herkes üzülür." diye konuştu.

Onur Göçmez, kulübün yeni sezon için bütçesini 31 milyon lira olarak belirlediklerini anlattı.

Bütçenin 22 milyon lirasını futbolculara, kalanını ise deplasman, personel giderleri, kulübün mutfak harcamaları ve diğer işler için kullanacaklarını ifade eden Göçmez, şunları kaydetti:

"Bütçemiz için kaynaklar da oluşturmak zorundayız. Önümüzdeki sezon maçlarımızı, ağırlıklı olarak herkesin istediği efsane çubuklu formamızla oynayacağız. Bandırmaspor'un ihtiyaçlarına göre, mali disiplinden kopmadan transfer yapacağız. Çünkü hata yapma ve paramızı sokağa atma lüksümüz yok. Kemik bir kadroyu koruyarak, genç oyunculara ağırlık vereceğiz. Ligimizi çok iyi bilen teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştık. İyi bir sportif direktörümüz, hatta başkan olarak benim çok iyi bir danışmanım bulunuyor. Tüm Bandırma olarak el ele verdiğimiz takdirde başarıya ulaşacağımızdan hiçbir kuşkum yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden aday olduğunu açıkladı Açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden aday olduğunu açıkladı Açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayında görevini bırakacak
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayında görevini bırakacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Beren Saat Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bandırmaspor yeni sezonda kadro planlamasını genç oyuncular üzerine kuracak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 17:03:48. #1.14#

title