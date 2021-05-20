Bandırmaspor yeni sezonda kadro planlamasını genç oyuncular üzerine kuracak

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, yeni sezonda kadro planlamasını genç oyuncular üzerine kuracaklarını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, yeni sezonda kadro planlamasını genç oyuncular üzerine kuracaklarını açıkladı.

Bandırma Santral Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Göçmez, 8 Haziran'da yapılacak olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini paylaştı.

Göçmez, 2021-2022 sezonuna ilk 10 hedefiyle başlayacaklarını ve bu hedef doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

TFF 1. Lig'de çok güçlü takımların yer alacağını dile getiren Göçmez, "Şurası bir gerçek ki Bandırma olarak birleşip bütünleşmezsek, kimsenin bize hesap sorma hakkı olamaz. Küme düşeriz ve herkes üzülür." diye konuştu.

Onur Göçmez, kulübün yeni sezon için bütçesini 31 milyon lira olarak belirlediklerini anlattı.

Bütçenin 22 milyon lirasını futbolculara, kalanını ise deplasman, personel giderleri, kulübün mutfak harcamaları ve diğer işler için kullanacaklarını ifade eden Göçmez, şunları kaydetti:

"Bütçemiz için kaynaklar da oluşturmak zorundayız. Önümüzdeki sezon maçlarımızı, ağırlıklı olarak herkesin istediği efsane çubuklu formamızla oynayacağız. Bandırmaspor'un ihtiyaçlarına göre, mali disiplinden kopmadan transfer yapacağız. Çünkü hata yapma ve paramızı sokağa atma lüksümüz yok. Kemik bir kadroyu koruyarak, genç oyunculara ağırlık vereceğiz. Ligimizi çok iyi bilen teknik direktör Metin Diyadin ile anlaştık. İyi bir sportif direktörümüz, hatta başkan olarak benim çok iyi bir danışmanım bulunuyor. Tüm Bandırma olarak el ele verdiğimiz takdirde başarıya ulaşacağımızdan hiçbir kuşkum yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen