Bandırmaspor yeni sezonda çok mücadele eden bir takım olmayı hedefliyor
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Bandırmaspor yeni sezonda çok mücadele eden bir takım olmayı hedefliyor

Bandırmaspor yeni sezonda çok mücadele eden bir takım olmayı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, yeni sezonda çok koşan, çok mücadele eden bir takım kuracaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, yeni sezonda çok koşan, çok mücadele eden bir takım kuracaklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını hatırlatan Başkan Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Fevzi Layiç ile sportif direktör olarak anlaştıklarını belirtti.

Teknik direktör Metin Diyadin ile de dün anlaşma sağladıklarını dile getiren Göçmez, "Sırada iç transfer ve dış transfer çalışmalarımız var. Bu çalışmaları teknik ekiple birlikte yapacağız. Çok koşan çok mücadele eden bir takım kuracağız, Allah utandırmasın." dedi.

Bordo-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Metin Diyadin de Bandırmaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kendisine destek veren Başkan Onur Göçmez ve sportif direktör Fevzi Layiç'e teşekkür eden Diyadin, "Kulübümüzün finansal ve sportif yapılanmasına katkıda bulunmak amacıyla yeni sezonun hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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