Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, kampa girdiği Afyonkarahisar'da hazırlıklarını sürdürüyor.
15.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:55
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, kampa girdiği Afyonkarahisar'da hazırlıklarını sürdürüyor.
Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Fizik ve kondisyon ağırlıklı devam eden idmanda, pas çalışmaları üzerinde duruldu.
Kaynak: AA