Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
TFF 2.Lig'de bulunan Bandırmaspor 2019-2020 sezonunda takımı yönetecek isimle anlaşma sağladı.
TFF 2.Lig'de bulunan Bandırmaspor 2019-2020 sezonunda takımı yönetecek isimle anlaşma sağladı.
Bandırmaspor yeni sezonda takımın başında olacak isimle anlaştı. Bordo beyazlılar 2019 - 2020 futbol sezonunda Serdar Bozkurt 'un Teknik Direktörlüğünde sahaya çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada Teknik Direktör Bozkurt ile anlaşma sağlandığı belirtildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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