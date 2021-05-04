Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu
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Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Metin Diyadin oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Metin Diyadin getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekip, Metin Diyadin'le anlaştı.

Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlandığının bildirildiği açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Metin Diyadin'e kulübümüzde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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