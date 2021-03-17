Bandırmaspor, Tuzlaspor'u yenip play-off iddiasını sürdürmek istiyor
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Bandırmaspor, Tuzlaspor'u yenip play-off iddiasını sürdürmek istiyor

17.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:36
Bandırmaspor, Tuzlaspor'u yenip play-off iddiasını sürdürmek istiyor

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını ve play-off hedeflerini sürdürmek istediklerini söyledi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını ve play-off hedeflerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Sözeri, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Mart Pazar günü Tuzlaspor ile iç sahada oynayacakları müsabakada hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti.

Sözeri, sarı kart cezalısı Feyyaz Belen ve sakatlığı süren Taha Yalçıner'den yoksun maça çıkacaklarını, kırmızı kart cezasını tamamlayan Orhan Ovacıklı'nın ise karşılaşmada görev alabileceğini dile getirdi.

Sözeri, oynayacakları 8 maçta galibiyet serisi yakalamaları halinde play-off şansı elde edebileceklerini belirterek, "Maç maç gidiyoruz ve her maça gereken önemi veriyoruz. Maç seçme lüksümüz yok. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Tuzlaspor puan cetvelinde üstümüzde yer alıyor. Futbolcularıma güveniyorum ve maçı kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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