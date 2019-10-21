Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, bordo-beyazlı ekibin maçlarını 3 yaşından bu yana babasıyla tribünden izleyen 6 yaşındaki Öykü Naz Dede'yi forma ve kaşkol ile ödüllendirdi.

21.10.2019 08:44
Bandırmaspor tribünlerindeki en küçük taraftar ödüllendirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, bordo-beyazlı ekibin maçlarını 3 yaşından bu yana babasıyla tribünden izleyen 6 yaşındaki Öykü Naz Dede'yi forma ve kaşkol ile ödüllendirdi.

Babası Oğuz Dede ile Bandırmaspor'a destek olan Öykü Naz Dede, bordo-beyazlı takımın 4-1 galip geldiği Niğde Anadolu maçından sonra 17 Eylül Şehir Stadı'nda ağırlandı.

Kulüp başkanı Göksel Karlahan, basın sözcüsü Namık Havutça ve futbol şube sorumlusu Soner Koçoğlu, minik taraftara forma ve kaşkol hediye etti.

Kaynak: AA
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