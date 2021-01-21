Bandırmaspor TFF 1. Lig'de sezona kaldığı yerden devam etmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bandırmaspor TFF 1. Lig'de sezona kaldığı yerden devam etmek istiyor

21.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:51
Bandırmaspor TFF 1. Lig'de sezona kaldığı yerden devam etmek istiyor

TFF 1. Lig'de yaptığı son 8 maçta 6 galibiyet alan Royal Hastanesi Bandırmaspor, ikinci yarının ilk haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'de yaptığı son 8 maçta 6 galibiyet alan Royal Hastanesi Bandırmaspor, ikinci yarının ilk haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan bordo-beyazlı ekip, Bandırma'ya döndü.

Ligin 10. haftasında Tuzlaspor'u 6-0 yenerek çıkışa geçen Balıkesir ekibi, oynadığı son 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.

Tuzlaspor karşılaşmasının ardından Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor, daha sonra Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı, konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen bordo-beyazlılar, daha sonra sırasıyla Ankaraspor ve Adanaspor'u 2-1, Bandırma'ya 17. haftanın lideri olarak gelen Altay'ı ise 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Devre arası hazırlıklarını tamamlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, 23 Ocak Cumartesi günü sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Bordo-beyazlı ekip, ara transfer döneminde Süper Lig tecrübesi de bulunan deneyimli oyuncular Gabriel Torje ve Taha Yalçıner'i kadrosuna kattı.

Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan, 24 puanla 10. sırada bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

"Yukarıdaki takımlarla makas biraz açık ama kapanmayacak bir açık yok"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine, devre arası kampının çok iyi geçtiğini söyledi.

Sözeri, ilk yarının son haftalarında aldıkları galibiyetlerin de verdiği moralle kampın çok olumlu geçtiğini belirterek, "Yönetim, futbolcular, teknik heyet ve personellerle hem güzel hem de büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Aldığımız sonuçlar da zaten bunu destekliyor, o yüzden de bizim gibi böyle güzel bir aileye daha güzel hedefler peşinde koşmak yakışır." diye konuştu.

Güzel sonuçlar almak istediklerini vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:

"Çok güzel, verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bunun sonuçlarını alarak kendimize yakışanı yapıp en güzel hedeflere kavuşacağız. Geldiğimizde bu takımın hedefi, ilk yılında ligde kalmaktı. Aldığımız puanlarla şu anda güzel hedefler de hala duruyor. Yukarıdaki takımlarla makas biraz açık ama kapanmayacak bir açık yok. Eğer son 4 haftadaki serimizi devam ettirebilirsek 4-5 hafta sonra hedefler anlamında çok daha net konuşabiliriz.

Ümraniyespor, sistemi olan bir takım, performansı ve kulüp yapısıyla her zaman standardı olan bir takım. Dolayısıyla zorlu bir maç bizi bekliyor. Biz her maçı çok önemseyerek çıkıyoruz, bu karşılaşmaya da aynı şekilde çıkacağız. Ümraniyespor maçından sonra Akhisar ve Samsun deplasmanına gideceğiz. Sahamızda oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Cemre Kemer Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bandırmaspor TFF 1. Lig'de sezona kaldığı yerden devam etmek istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 10:54:43. #1.15#
title