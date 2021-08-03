Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Mücadele eden, güzel bir takım izlettirmek istiyoruz"

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Yeni sezonda Bandırmaspor taraftarına, şehre, yönetime, gurur duyabilecekleri, mücadele eden, güzel bir takım izlettirmek istiyoruz.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Yeni sezonda Bandırmaspor taraftarına, şehre, yönetime, gurur duyabilecekleri, mücadele eden, güzel bir takım izlettirmek istiyoruz." dedi.

Kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüren takımın son durumuna ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Gürsel, iki aşamalı Bolu kampının güzel geçtiğini belirtti.

Kampın hem oyuncuların gelişimi hem de birlikte bir takım olma hissi açısından herkese çok şey kattığını aktaran Gürsel, şunları kaydetti:

"Kamp döneminde çok fazla bir sakatlık olmadı. Kamp dönemi, oyuncu değişikliğinden dolayı önemliydi. Hazırlık maçlarında hedefimiz, düşündüğümüz ve sahaya yansıttığımız oyun planını futbolculara aşılamaktı. Biz, şimdi oynamaya hazırlanan bir takımız. Bolu kampında yaptığımız hazırlık maçlarında amacımız, daha çok lige hazırlanmaktı."

Gürsel, bir basın mensubunun "Transfer yapacak mısınız?" sorusuna, "Neden olmasın? Transfer sezonu devam ediyor." yanıtını verdi.

Tesislerdeki çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Gürsel, "Cuma günü Karacabey'de Karacabey Belediyespor'la, cumartesi günü de Bursa'da Bursaspor ile iki hazırlık maçı yapacağız. Yeni sezonda Bandırmaspor taraftarına, şehre, yönetime, gurur duyabilecekleri, mücadele eden, güzel bir takım izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen