Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: "Hedefimiz, sistemimizi geliştirmek ve daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: "Hedefimiz, sistemimizi geliştirmek ve daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: 'Hedefimiz, sistemimizi geliştirmek ve daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek'
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF. 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, seyir zevki yüksek ve oyuna yön veren bir takım oluşturma çabasında olduklarını söyledi.

TFF. 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, seyir zevki yüksek ve oyuna yön veren bir takım oluşturma çabasında olduklarını söyledi.

Sezona 2 galibiyetle başlayan bordo-beyazlılar, 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Mustafa Gürsel, 2. haftada 1-0 kazandıkları Menemenspor maçında istediklerini tam olarak sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.

Bundan sonraki çalışmalarda, gelişmeleri gereken yönler üzerinde duracaklarını anlatan Gürsel, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, sistemimizi geliştirmek ve daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek. Bandırmaspor için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oynamaya çalışan, bekleyenden ziyade yön veren, kendini devamlı geliştirmeye çalışan, gelen seyirciye zevk veren, seyir zevki yüksek, pozisyona giren bir takım görüntüsü oluşturmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bunların tümünü sahaya yansıtarak çalışmalarımızın karşılığını alacağız."

Gürsel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından da puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Çaykur Rizespor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
Çaykur Rizespor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Fahriye Evcen Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: "Hedefimiz, sistemimizi geliştirmek ve daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:13:27. #1.16#

title