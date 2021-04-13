Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz"
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz"

Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor
Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz'

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, beklenmedik puan kayıpları nedeniyle play-off oynama hedefinin gerisinde kaldıklarını ancak sezon bitene kadar ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, beklenmedik puan kayıpları nedeniyle play-off oynama hedefinin gerisinde kaldıklarını ancak sezon bitene kadar ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Sözeri, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok maçta oyunu domine eden, pozisyon üreten takım olduklarını dile getirdi.

Bazı maçlarda bireysel hatalar yaptıklarını anlatan Sözeri, "Hiç beklemediğimiz Eskişehirspor yenilgisi, üç maçımızda takımımızın 10 kişi kalması ve hakem hataları, play-off şansımıza engel oldu. Bu nedenlerle en az 10-12 puan kaybettik. Şimdi kalan maçlarımızda en iyi sonuçları alarak, ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Perşembe günü Bursaspor'la deplasmanda oynayacağız. Puan açısından rahat durumda olan iki takımın mücadelesinin keyif vereceğini düşünüyorum. İyi futbol oynayarak 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözeri, oynayacakları maçlarda genç oyunculara da şans vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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