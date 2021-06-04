Bandırmaspor taraftarından başkan Onur Göçmez'e 'dön' çağrısı
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Bandırmaspor taraftarından başkan Onur Göçmez'e 'dön' çağrısı

Bandırmaspor taraftarından başkan Onur Göçmez'e 'dön' çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez'in 8 Haziran'da yapılacak genel kurul'da aday olmayacağını açıklaması Bandırma taraftarında şok etkisi yarattı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez'in 8 Haziran'da yapılacak genel kurul'da aday olmayacağını açıklaması Bandırma taraftarında şok etkisi yarattı. Bandırmaspor taraftarı, Onur Göçmez'in göreve devam etmesi için kampanya başlattı.

Taraftarlar, başkanı telefon yağmuruna tutarken, sokaklara da Göçmez'in posterleri asıldı. Onur Göçmez'in genel kurulda aday olması için ikna edilmesi konusunda Bandırma Belediye Başkanı'na çağrıda bulunan bordo beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden duygusal bir video mesaj paylaştı. 

Videoda Bandırmaspor'a gönül veren çocuklar Başkan Onur Göçmez'e, "Göreve devam et" mesajı gönderdi.Göçmez yönetiminde Bandırmaspor, tarihinde ilk kez TFF 2. Lig şampiyonluğu ve TFF 1. Lig'de üs tüste 2 yıl mücadele etme başarısı yakaladı. Tesis, altyapı ve mali disiplinde önemli bir mesafe eden bordo beyazlılar transferlerle de adından sıkça söz ettirdi.

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bugüne kadar verdiği tüm sözlerini tuttuğunu ancak bu büyük organizasyonun sadece birkaç kişinin üzerinden yürütülmesinin olanaksız olduğunu ve şehrin tek çatı altında birleşmesi gerektiğini belirtmiş, genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bandırmaspor taraftarından başkan Onur Göçmez'e 'dön' çağrısı - Haberler Spor
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