Bandırmaspor, taraftarı önünde kazanarak 2'de 2 yapma peşinde

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, 22 Ağustos Pazar günü Menemenspor'u konuk edecekleri maçtan galip ayrılmak istediklerin söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, 22 Ağustos Pazar günü Menemenspor'u konuk edecekleri maçtan galip ayrılmak istediklerin söyledi.

Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk haftası deplasmanda oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının kendileri için önemli bir moral olduğuna dikkati çekti.

Lige galibiyetle başlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gürsel, şöyle konuştu:

"Deplasmandan 3 puanla, büyük bir moralle döndük. Şimdi uzun bir aradan sonra sahamızda seyircimizle buluşup, Menemenspor karşısına çıkacağız. Oyuncularımız da taraftarımızla buluşacak. Bunun bir heyecanı var ve iyi hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp, taraftarımız önünde Menemenspor maçını kazanmak istiyoruz. Bunun içinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tempolu bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Oyun karakterimiz buna uygun. İyi bir mücadele örneği verip, yine galip gelmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen