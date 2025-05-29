Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak son takım, yarınki Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor play-off final maçında belli olacak. Peki, Bandırmaspor Süper Lig'e çıktı mı?

BANDIRMASPOR SÜPER LİG'E ÇIKTI MI?

Bandırmaspor

1. Lig'de teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan biri olan Bandırmaspor, Mustafa Gürsel yönetiminde ligi 64 puan ve averajla 5. sırada bitirdi. Play-off ilk turunda Erzurumspor FK'yi, ikinci turda da Geosis Boluspor'u saf dışı bırakan Bandırmaspor, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

2021-2022'de yine Mustafa Gürsel'in çalıştırdığı Bandırmaspor, finale kadar yükseldiği play-off'ta İstanbulspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

Daha önce Süper Lig'de yer almayan Bandırmaspor, Süper Lig vizesi aldığı takdirde Balıkesirspor'dan sonra Balıkesir'i Süper Lig'de temsil edecek 2. takım olacak.

Karagümrük Bandırmaspor maçı 20.00'de başlayacak. Kazanan taraf Süper Lig'e çıkacak.