Bandırmaspor, sezonun ikinci yarısına iddialı giriyor
TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez, takımının ligde kalacağına inandığını belirtti.
Ocak ayında kadrolarına iki önemli takviye yaptıklarını kaydeden Göçmez, "Devre arası kampını çok önemsiyorum. Biz 9'uncu haftadan sonra bir aile ortamı yarattık oyuncular, teknik heyet ve yönetim olarak. Antalya'daki devre arası kampına ben de katıldım. Çok güzel bir aile havası var. Takımda mutlu ve huzurlu bir ortam var. Aile olmak bizim en büyük transferimiz oldu. Devre arası kampı çok iyi geçti. Takıma iki önemli takviye yaptık. Takım içindeki huzuru bozmayacak ve bu ligi bilen isimleri tercih ettik. Taha Yalçıner uzun süre Süper Lig'de oynamış bir oyuncu. Torje de yine Süper Lig'de oynamış, herkesin bildiği bir isim. Eğer hızlı bir şekilde adapte olursa çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Bu arkadaşların en büyük özelliği bu aileyi bozmayacak isimler. Kimse takımdan ayrılmak istemiyor. Ben ayrıca Rayo, Del Valle, Erkan Taşkıran, Berat gibi oyuncularımızın mevcut performanslarının üzerine daha fazla koyacaklarını düşünüyorum. Yeni transfer gibi takıma katkı sağlayacaklarını umuyoruz. Derin bir kadromuz var" ifadelerini kullandı.- Balıkesir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı