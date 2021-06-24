Bandırmaspor Senegalli forvet ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Fransa 2. Lig'inde forma giyen Philippe Paulin Keny ile anlaştı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Fransa 2. Lig'inde forma giyen Philippe Paulin Keny ile anlaştı.

Bordo Beyazlılarda 2021-22 futbol sezonu için transfer görüşmeleri devam ediyor. Başkan Onur Göçmez yönetimindeki Bandırmaspor, dış transferde son olarak Fransa 2.Lig'inde yer alan Chateauroux'ta forma giyen Philippe Paulin Keny ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 22 yaşındaki genç forvetin futbol kariyerinde şu ana kadar Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydiği ve çıktığı 53 maçta 4 gol kaydedip 6 asist yaptığı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı