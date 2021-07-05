Bandırmaspor, savunma oyuncusu Lokman Gör'ü transfer etti
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Bandırmaspor, savunma oyuncusu Lokman Gör'ü transfer etti

Bandırmaspor, savunma oyuncusu Lokman Gör'ü transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, savunma oyuncusu Lokman Gör'ü kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, savunma oyuncusu Lokman Gör'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Lokman Gör, daha önce Pendikspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Alanyaspor ve son olarak Altay forması giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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