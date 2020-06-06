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Bandırmaspor şampiyonluk için yeniden toplandı

Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: Bizden neler beklendiğinin farkındayızBandırmaspor Asbaşkanı Göçmez: Şampiyon olup, gelecek sezona daha güçlü gireceğizBANDIRMA,- Bandırmaspor, daha önce 18 Temmuz'da başlayacağı açıklanan ligler için topbaşı yaptı.

Bandırmaspor şampiyonluk için yeniden toplandı
06.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:01

Bandırmaspor Teknik Direktörü Bozkurt: Bizden neler beklendiğinin farkındayız

Bandırmaspor Asbaşkanı Göçmez: Şampiyon olup, gelecek sezona daha güçlü gireceğiz

BANDIRMA,- Bandırmaspor, daha önce 18 Temmuz'da başlayacağı açıklanan ligler için topbaşı yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Ankara Demirspor'un 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bandırmaspor, 18 Temmuz'da başlayacak maçlar öncesi hazırlıklara start verdi. 

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BOZKURT: BİZDEN NELER BEKLENDİĞİNİN FARKINDAYIZKendilerinden beklentilerin farkında olduklarını ifade eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Hedefi olan bir camiayız ve bizden neler beklendiğinin çok farkındayız. Takım olarak 18 Temmuzda oynanacak lige en iyi şekilde hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanıp kupayı Allah'ın izniyle Bandırmaya getireceğiz. Yaklaşık 20 günlük bir aradan sonra çalışmalara başladık. Yarından itibaren sezon başı hazırlık dönemi gibi bir antrenman planı ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Daha önce hiç alışık olmadığımız bir süreç yaşayacağız ve oyuncularımızın organizmasının buna nasıl cevap vereceğini bilmiyoruz. Bu doğrultuda antrenmanlardaki gözlemlerimize göre antrenman planlarında arada değişikliklere gidebiliriz" şeklinde konuştu.BANDIRMASPOR 55 YAŞINDAÖte yandan Bandırmaspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü, Cin Çukuru'nda yapılan etkinlik ile kutlandı. Bandırmaspor yönetimi ve taraftarların katıldığı etkinlikte 22: 30'da meşaleler yakıldı. Koronavirüs sebebiyle katılımcı sayısı en aza indirilerek yapılan sembolik kutlamada 55'inci yıl adına pasta kesildi.BANDIRMASPOR ASBAŞKANI ONUR GÖÇMEZ: ŞAMPİYON OLUP, GELECEK SEZONA DAHA GÜÇLÜ GİRECEĞİZ

Koronavirüs salgını nedeniyle kutlama organizasyonuna fazla taraftar alamadıklarını söyleyen Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, "5 Haziran 1965 yılında kurulan takımımız için geleneksel hale gelmesini istediğimiz bir doğum günü kutlaması tertip ettik. Takımımızın doğduğu topraklar olarak anılan Bandırma 'Cin Çukuru' bölgesinde temsili olarak yaşımızı simgeleyen 55 adet meşale yaktık. Koronavirüs önlemleri sebebi ile sınırlı sayıda taraftarın katılımı ile gerçekleşen kutlamamızın en önemli amacı; şehrimizi şampiyonluğa odaklamak, tarihimizi hatırlatmak ve bir bütün şeklinde kenetlenmek. Bu sene Bandırmaspor çok zor süreçlerden geçiyor. Bugüne kadar taraftarımız ile bu süreçleri atlattık bundan sonrada onlarla birlikte çok daha güçlü olacağız. Şampiyonluk için geri sayıma başladık. Bu gece hiç sönmeyecek bir ateşi şehrimizin göbeğinde yaktık. Hayallerimiz var, bu ateş bizim hayallerimizin ışığı olacak. Bu sene şampiyon olarak yeni sezona çok daha güçlü ve organize olmuş bir Kulüp yapısı ile hazır olacağız. Tüm Bandırmaspor camiasının doğum gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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