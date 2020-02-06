Bandırmaspor şampiyonluğa inanıyor

06.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:34

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, "Bu sezon mutlaka şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bandırmaspor'un, ikinci yarının ilk dört maçını 3 galibiyet ve bir beraberlikle kapattığına dikkati çeken Karlahan, şunları söyledi:

"Devre arası transfer döneminde 8 oyuncumuzla yollarımızı ayırıp 6 futbolcuyu renklerimize bağladık. Pazar günü Elazığspor ile kendi evimizde oynayacağımız maç, Elazığ depremi nedeniyle bu kulübün federasyona yaptığı erteleme başvurusuna paralel şekilde ertelendi. Ancak Elazığspor'un, federasyona 'Bu yılki maçlarını dondurma' talebinde bulunduğunu da öğrendik. Elazığspor maçını saymazsak sezon sonuna kadar önümüzde 12 final maçı var. Önümüzdeki ilk 3 maç da bizim için çok önemli. Deplasmanda Tuzlaspor ile oynadıktan sonra kendi sahamızda Kırşehirspor'u ağırlayıp yeniden Sakaryaspor deplasmanına çıkacağız. Bu maçlardan çok iyi sonuçlar almak zorundayız."

Karlahan, Bandırmaspor Kulübüne gelir sağlamak amacıyla 2-3 bin lira bekledikleri bayrak kampanyasını yürüttüklerini dile getirdi.

Kulüp başkanı Karlahan, "Kulübümüze gelir sağlamak amacıyla kapı kapı dolaşıyoruz ve maddi destek arıyoruz. Şu ana kadar boş döndüğümüz yer de olmadı. Teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün haftalık gideri 175-250 bin lira arasında değişiyor. Bu arada İstanbul ve Trakya takımlarından oluşan 'Akademi Ligi'ne de katılıyoruz. Bu ligde U15-16-17-19 takımlarımız mücadele ediyor. Bu lig için yıllık harcamamız da 600 bin lirayı buluyor." dedi.

Futbol Federasyonunun yanı sıra bordo-beyazlı takımın da yer aldığı şans oyunlarından kulübün kasasına ayda 2,5-3 milyon lira girdiğini aktaran Karlahan, "1. Lig'e yükselirsek bu gelirimiz bir yıl içinde otomatikman 14,5 milyona çıkabilir. Bu lige yükselirsek tüm ekonomik sorunlarımız bitmese bile gelirlerimiz artar. 1. Lig'e yükselirsek, şu anda çok kaliteli olan kadromuzun yüzde 70'ini koruyarak, bu ligde birkaç yıl kalmayı hedefleyeceğiz." diye konuştu.

Bandırmaspor'un, rüzgarsız bir alanda yeni tesislere gereksinimi bulunduğunu vurgulayan Karlahan, "İçinde idari binamızın yanı sıra antrenman sahalarımız ve diğer birimlerin de bulunacağı 100 dönümlük bir alanda yeni tesislere ihtiyacımız var. Bu alan Edincik veya Doğanpınar bölgelerinde olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA