Bandırmaspor Play-Off umudunu koruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bandırmaspor Play-Off umudunu koruyor

16.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:48
Bandırmaspor Play-Off umudunu koruyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Giresun deplasmanında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Giresun deplasmanında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.  

Ligin zirvesindeki takımlara karşı aldığı galibiyetlerle dikkat çeken bordo-beyazlılar, Play-Off iddiasını ligin son haftasına kadar sürdürmekte kararlı. 

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Giresunspor ligin en iyi takımlarından biri. Zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Sezonun ikinci yarısında hedeflediğimiz puanları alamadı. Üst üste yapılan hakem hataları ve bazı maçlarda kolay puan kayıpları olmasaydı, Play-Off konusunda daha iddialı bir konumda olabilirdik. Ligi ilk 6'da bitirmek için hala şansımız var. Biz de bu şansımızı ligin son maçına kadar kovalayacağız. Ligin üstünde ya da altında yaşananlara bakmıyoruz. Takım olarak terimizin son damlasına kadar mücadelemiz sürecek" dedi.Önlerinde alınabilecek 24 puanın olduğunu belirten Başkan Göçmez, "Her maça final gibi bakıyoruz. Teknik ekibimiz ve takım kalitemiz kalan tüm maçlarını kazanabilecek güçte. Biz onlara inanıyoruz" diye konuştu.Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1'inci Lig'de 26 hafta sonunda 35 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ayşe Keşir Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bandırmaspor Play-Off umudunu koruyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 09:49:48. #1.15#
title