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Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer etti.

Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı
02.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:59

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer etti.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada 29 yaşındaki Mehmet Yiğit'i 1+1 opsiyonlu olarak kadrolarına kattıklarını söyledi.

Göçmez, önümüzdeki günlerde 1 kaleci,1 ön libero ve 1 santrfor alıp transferi kapatacaklarını belirtti.

Öte yandan Bandırmaspor 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde sosyal tesislerde yaptı.

Kaynak: AA

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