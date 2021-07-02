Bandırmaspor, Nijeryalı oyuncu Akabueze'yi transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırmaspor, Nijeryalı oyuncu Akabueze'yi transfer etti

Bandırmaspor, Nijeryalı oyuncu Akabueze'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi renklerine bağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kwara United, Odd, SK Brann, Wuhan Zall, Boluspor ve son olarak Ümraniyespor takımlarında oynayan Akabueze, 448 maçta 90 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Cristiano Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bandırmaspor, Nijeryalı oyuncu Akabueze'yi transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 11:00:29. #1.16#

title