Bandırmaspor, Metin Diyadin'e emanet
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Bandırmaspor, Metin Diyadin'e emanet

Bandırmaspor, Metin Diyadin'e emanet
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da gelecek sezonun planlamaları başladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da gelecek sezonun planlamaları başladı. Bordo-beyazlı ekip, bu kapsamda tecrübeli teknik adam Metin Diyadin ile anlaşmaya vardı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, gelecek sezonun hazırlıklarına hızlı başladı. Geçtiğimiz hafta sportif direktörlüğe Fevzi Layiç'i getiren bordo-beyazlı ekipte, yeni sezonda takımı çalıştıracak isim de belli oldu. Başkan Onur Göçmez, tecrübeli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

BAŞKAN GÖÇMEZ: METİN DİYADİN İLE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUMKulüp tarihinde ilk kez üst üste TFF 1'inci Lig'de mücadele edeceklerini ifade eden Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Önümüzdeki yıl bizi daha zorlu bir lig bekliyor. Biz bu sene hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir başarı yakaladık. Gelecek sezonun planlamasına son anda başlamak istemedik. Lig devam ederken biz tüm stratejimizi çizdik. Adım adım bunları uyguluyoruz. Sportif direktör olarak Fevzi Layiç ile anlaştık. Takımı da Metin Diyadin hocamıza emanet ediyoruz. Tecrübeli bir teknik direktör olan Diyadin ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu zorlu ligde iddialı, seyir zevki yüksek bir takım oluşturacağız. Önce iç transferi bitirip sonrasında dış transferlerimize odaklanacağız" diye konuştu. 

Altyapı yatırımlarının meyvelerini görmeye başladıkları için mutlu olduğunu belirten Göçmez, "U19 Akademi Liginde mücadele eden gençlerimiz şuan 2. sırada ve önemli başarılar elde ediyor. Bu da bizim geleceğe umutlu bakmamızı sağlıyor" dedi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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